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вчера 15:33
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вчера 13:20
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Выброс черного дыма Атырауским НПЗ объяснили экологи
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Выброс черного дыма Атырауским НПЗ объяснили экологи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Выброс шлейфа черного дыма с территории Атырауского НПЗ произошел в воскресенье. Фото и видео моментально распространилось по всем социальным сетям. Пользователи вспомнили, что подобное происходило над заводом неделю назад. В части районов города, которые накрыл шлейф дыма, люди чувствовали удушье, слезились глаза.
«Согласно полученной информации от ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», установлено, что в 11 часов 15 минут 29 сентября 2019 года произошел срыв циркуляции катализатора в реакторно-регенераторном блоке. Был произведен съем сырья с установки каталитического крекинга. В этой связи произошёл кратковременный выброс продуктов горения регенераторов через скруббер очистки дымовых газов. Предварительно сообщено, что выброс продуктов горения был осуществлён в течение 5 минут», сообщили в Департаменте экологии по Атырауской области.
Какой ущерб нанесен экологии региона не сообщается. Атырауский НПЗ пообещал предоставить информацию позже.
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