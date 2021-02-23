Выбраться из снежного заноса помогли водителю костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Костанайской области продолжают оказывать помощь путникам, оказавшимся в непогоду в трудной ситуации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции Амангельдинского района помогли вытащить машину из снежного заноса. Автопатруль в составе сотрудников полиции Ергали Жанарбаева и Аблая Жагипарова на автодороге Урпек – Амангельды заметили автомашину Skoda, съехавшую в кювет. Водителя внутри салона не оказалось. Полицейские стали искать его. Проехав дальше, они заметили, что в сторону поселка Амангельды идет мужчина.

Как оказалось, местный житель Бауржан Тоганасов из-за плохой видимости, не справился с управлением и съехал в кювет. Самостоятельно выбраться не смог. Пришлось идти за помощью в поселок. Полицейские, взяв на буксир автомашину, вытащили ее. Бауржан Тоганасов выразил огромную благодарность стражам порядка за оказанную помощь.