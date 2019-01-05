Выбраны 3 лучших игрока сборной Казахстана на МЧМ-2019

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам заключительного для сборной Казахстана матча на МЧМ-2019, в котором подопечные Сергея Старыгина разгромили Данию и сохранили прописку в элите - были названы 3 лучших игрока в составе команды, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Ими стали вратарь Демид Еремеев, защитник Саян Данияр и нападающий Артур Гатиятов. Последний стал автором дубля в заключительные минуты встречи с Данией, а голкипер казахстанцев стал любимцем канадской публики с самого первого матча на турнире.

Фото: iihf.com