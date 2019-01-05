Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:09 157
-
-
вчера 21:48 138
-
вчера 21:23 176
-
вчера 20:54 315
-
вчера 20:21 255
-
-
вчера 19:31 219
-
вчера 19:15 206
-
вчера 18:50 290
-
-
вчера 18:05 287
-
-
вчера 17:39 651
-
вчера 17:28 423
-
вчера 17:25 267
-
-
вчера 17:02 280
-
вчера 16:36 481
-
-
-
-
вчера 16:16 1027
-
-
-
вчера 16:00 196
-
вчера 15:51 237
-
вчера 15:50 608
-
вчера 15:43 629
-
вчера 15:35 277
Выбраны 3 лучших игрока сборной Казахстана на МЧМ-2019
5 Января 2019 01:54 72
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам заключительного для сборной Казахстана матча на МЧМ-2019, в котором подопечные Сергея Старыгина разгромили Данию и сохранили прописку в элите - были названы 3 лучших игрока в составе команды, сообщает СИА «SPORTINFORM».
Новости по темеКазахстан забросил две шайбы за первые пять минут матча с Данией на МЧМ-2019 Арыстанбек Мухамедиулы призвал казахстанцев поддержать хоккеистов на МЧМ в Канаде
Ими стали вратарь Демид Еремеев, защитник Саян Данияр и нападающий Артур Гатиятов. Последний стал автором дубля в заключительные минуты встречи с Данией, а голкипер казахстанцев стал любимцем канадской публики с самого первого матча на турнире.
Фото: iihf.com
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- «Иртыш» подписал защитника сборной Латвии
- Сборная Казахстана по хоккею сыграет с Данией за место в элите МЧМ-2019
- Форвард сборной Казахстана с опытом игры в КХЛ перешел в «Торпедо»
- Главным тренером «Торпедо» стал экс-игрок сборной Казахстана
- «Астана» сыграет с титулованными клубами Дании в Дубае
- Новое мотивационное видео опубликовано про Головкина
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн