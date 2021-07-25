Выбранный сельский аким должен будет стать «десижн-мейкером» - Белла Газдиева

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Выборы сельских акимов - это экзамен и для гражданского общества, и для власти, и для чиновников. Экзамен, который поможет узнать, насколько мы хотим быть ответственными, насколько хотим выбирать и сами решать свою судьбу. Так считает директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Акмолинской области Белла Газдиева. Своим мнением она поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ».

По словам Беллы Асланбековны, выборов она ждала с нетерпением, желая посмотреть, как будет проходить процесс голосования.

«С начала агитации я следила в соцсетях за программами кандидатов. Конечно, некоторые из них очень серьезно подошли к вопросу, как стать сельским акимом, и предвыборные кампании готовили с участием пиар-консультантов. Сам вопрос выборности очень интересный. Когда Президент об этом сказал, некоторые эксперты высказывались, что сделать это очень легко. Я же считаю это непростым шагом для нас», - отметила Б. Газдиева.

По словам спикера, выборность сельских акимов наталкивает ее на вопрос: насколько хорошо была проведена информационно-разъяснительная работа в селах.

«Мне было интересно, насколько люди в селе понимают, что теперь они сами могут выбирать акима, что нужно ответственно подойти к этому и не просто формально, для галочки сходить на избирательный участок, а действительно выбрать того, кому ты доверяешь и кто достоин. Удастся ли здесь избежать каких-то субъективных мнений и оценок, основанных, к примеру, на родственных связях, ведь все-таки это село. С этой точки зрения, думаю, эти выборы будут непростыми», - продолжила Б. Газдиева.

Как бывший сельский аким, собеседница хотела бы пожелать тем, кто баллотируется, чтобы они понимали, почему была дана такая выборность.

«Это демократия. Это серьезный шаг к независимости, но это и большая ответственность. Потому как если раньше сельский аким по большей части был исполнителем, то сейчас он должен понимать, что ему нужно будет быть «десижн-мейкером» - человеком, реально принимающим решения, человеком, который ответственен за свою территорию. И раз тебя избирают люди, уже невозможно будет спрятаться за вышестоящим начальством, нужно будет оперативно принимать решения и предлагать выходы. Здесь я тоже вижу вызов для тех, кто идет сельскими акимами, потому как по практике работы с людьми знаю, что не всегда и не все готовы брать на себя ответственность. Вызывает вопрос, хватит ли компетенции у самовыдвиженцев, тех, кто впервые пробуется в роли акима? Каковы их знания и навыки? Ведь при этом важно будет то, насколько они могут работать во взаимодействии с местным сообществом, населением и вышестоящим руководством», - пояснила Б. Газдиева.

Сейчас в стране идет реализация большой программы по развитию села «Ауыл – Ел бесігі», и, по словам спикера, любой аким, вне зависимости от того, самовыдвиженец он или представляет какую-то партию, должен быть ориентирован на достижение индикаторов госпрограммы. А по факту он должен быть ориентирован на улучшение качества жизни в селе в любом направлении: вода, канализация, тепло, ремонт школ и так далее.

«Акимы не должны бояться креативить, не должно бояться ответственности, должны обладать хорошими коммуникационными навыками, которые нужно развивать, навыками принятия решений… В целом, мне кажется, выборы - это очень ответственный шаг, потому что от того, как сейчас они пройдут, будет зависеть переход на выборность акимов других уровней – городов, районов. То есть, это экзамен и для гражданского общества, и для власти, и для чиновников. Экзамен, который поможет узнать, насколько мы хотим быть ответственными, насколько хотим выбирать и сами решать свою судьбу. Демократия – это ведь не только свободы и права, но еще и обязанности и колоссальная ответственность. Хотелось бы всем пожелать хороших результатов выборов и адекватных акимов», - резюмировала Б. Газдиева.



