Выбрали вакцинацию: 97% коллектива столичного строймага привились от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сторонники вакцинации работают в столичном магазине строительных товаров «Мегастрой Астана Diy». В столичном филиале вакцину получили 240 человек из 260 сотрудников. Директор магазина Жалгас Акжигитов отмечает, что вакцинация – осознанный выбор каждого члена трудового коллектива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас 97% процентов сотрудников вакцинировано. Есть сотрудники с медотводом. Есть те, кто должен привиться, но они переболели коронавирусом. А в целом 240 паспортов вакцинации имеются при том, что работают 260 человек. Наше предприятие функционирует в пяти городах. Мы осознанно подошли к вакцинации. Как руководство разъясняли важность получения прививок», - отметил директор магазина строительных товаров.

Как руководитель предприятия по столице, Жалгас Акжигитов показал пример, первым привился от коронавируса. Паспорт вакцинации он получил 16 июля.

В этот же день 215 сотрудников компании тоже получили паспорта вакцинации, тем самым обезопасив себя и окружающих. Директор строительного магазина выражает особую благодарность медикам столичной городской поликлиники №3, которые привили сотрудников.

«Городская поликлиника №3 отправила бригаду в наше предприятие, развернули прививочный пункт. Мы попросили приехать к нам. Они услышали нас, отозвались на нашу просьбу. Так наши сотрудники получили вакцину. Единственное – мы задавались вопросом о хранении вакцин, потому что они должны храниться в особых условиях, это очень важно», - рассказал он.

К слову, предприятие входит в список лидеров проекта Ashyq.

«Посетителей и сотрудников запускаем исключительно через Ashyq. Подготовил приказ, чтобы запускали всех только через приложение. Сейчас вводятся послабления. Вакцинированным, допустим, не нужно уходить на удаленку. Мы работаем в сфере услуг – торговля. Для нас сложно работать в дистанционном формате», - пояснил директор магазина строительных товаров.

С прошлого года предприятие перешло на особый режим работы в условиях пандемии. Функционирует только в рамках постановления.

«Два раза проходили проверку. Установлены санитайзеры, антисептики. Мы отправляем сводки по вакцинации. в месяц один раз проводим санитарную обработку. То есть, привлекаем специалистов для проведения дезинфекции, чтобы создать все условия для обеспечения безопасности на месте работы», - рассказал он.

Директор магазина строительных товаров призвал другие трудовые коллективы активно вовлекаться в процесс вакцинации.

«Иного выхода нет. Я сам уверен в том, что нужно вакцинироваться. Да, были заболевшие работники после вакцинации, однако они перенесли болезнь в легкой форме. Вакцинация помогает, спасает жизни. Всем своим знакомым, коллегам настоятельно советую прийти на вакцинации. Мы являемся сторонниками вакцинации. Это наш осознанный выбор», - заключил Жалгас Акжигитов.