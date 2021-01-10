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Выборы в Жамбылской области прошли без грубых нарушений – глава облизбиркома

Автор:  
Галина Скрипник
10 Января 2021, 23:55
Выборы в Жамбылской области прошли без грубых нарушений – глава облизбиркома

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Без эксцессов и нарушений прошли выборы в Парламент РК, маслихаты областей и районов в жамбылском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил председатель Жамбылской областной территориальной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов проходят без грубых нарушений.

«На избирательных участках области в день проведения очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов присутствует 2 176 доверенных лиц, наблюдатели, представители средств информации, - пояснил спикер. - На данный момент в избирательных участках не зарегистрировано ни одной жалобы».

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, в случае необходимости избирателям предоставлялись услуги онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан на портале электронного правительства.

«Особенность данных выборов в том, что приходится придерживаться строгих санитарно-эпидемиологических требований по ношению медицинских масок, соблюдению социальной дистанции. Также каждые два часа необходимо было обрабатывать антисептиком мебель и проветривать залы для голосования. Некоторым участникам выборного процесса это не очень нравилось, но - здоровье людей превыше всего. Призываю всех участников избирательного процесса сохранять спокойствие и соблюдать существующие правила и законы», - резюмировал Сергали Айдапкелов.

По данным Жамбылской областной избирательной комиссии, в регионе зарегистрировано 523 кандидата на 206 мандатов от филиалов пяти партий («Nur Otan» – 390 кандидатов, «Ауыл» – 44 кандидата, «Ак жол» – 44 кандидата, «Адал» – 31 кандидат, «Народная партия Казахстана» – 14 кандидатов). Всего в регионе сформировано для голосования 492 избирательных участка. В работе участковых и территориальных комиссий принимают участие более 3,8 тысячи человек. За процессом голосования наблюдали более 6,5 тысячи наблюдателей от политических партий и общественных объединений.

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Жамбылская область   Выборы-2021  
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