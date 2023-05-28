Выборы в Турции: по итогам обработки 75,42% бюллетеней лидирует Эрдоган

АНКАРА. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - По итогам обработки 75,42 % бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 53,41 % голосов на голосовании во втором туре президентских выборов. Об этом сообщил журналистам председатель Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Йенер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Согласно результатам, действующий глава государства, кандидат от «Союза народа» Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 53,41 % голосов избирателей. Кандидат от «Союза нации», лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу набирает 46,59 % голосов.

В Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории Республики прошел второй тур голосования на выборах президента.

Голосование на избирательных участках в стране завершилось, продолжается подсчет бюллетеней.

Как сообщил глава ЦИК, негативных моментов в ходе голосования в рамках второго тура президентских выборов зафиксировано не было.

Избирательные участки открылись в 08:00 и закрылись в 17:00 по местному времени.

По всей стране было установлено свыше 191 тыс. избирательных урн.

Число избирателей превышает 60 млн человек.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от «Союза народа», действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от «Союза нации», лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процентов).

Кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17 процентов голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.

Подсчет голосов начался после закрытия избирательных участков в 17:00 по местному времени.

Для избирателей, которые по состоянию здоровья не могли прийти на избирательные участки, функционировали «мобильные урны».

Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах и на КПП проголосовало в целом 3,5 млн. избирателей.

Избирательные урны из-за рубежа доставлены в Анкару на самолетах и дипломатической почтой. Они будут вскрыты в воскресенье вечером, вместе с другими урнами после окончания голосования.