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Выборы в Мажилис запускают новую систему взаимоотношений партий и избирателей – эксперт

20 Января 2023, 14:02
Выборы в Мажилис запускают новую систему взаимоотношений партий и избирателей – эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Предстоящие выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов пройдут по смешанной избирательной системе. Особенности системы разъяснила главный эксперт отдела политических исследований казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Амина Урпекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она отметила, что аналогичная система избрания членов законодательного органа действует и в других странах мира. В таких как Новая Зеландия, Германия, Япония, Южная Корея, Литва, Мексика, Великобритания и других.

«Конечно, каждая из стран имеет свои особенности, отличительные черты, однако в целом считается, что смешанная избирательная система вобрала в себя положительные аспекты как пропорциональной, так и мажоритарной систем, и позволяет уравновесить их недостатки», - сказала она.

К плюсам смешанной избирательной системы эксперт отнесла тот факт, что избиратель теперь имеет возможность отдать предпочтение конкретной политической программе за счет голосования за партии, а также конкретному кандидату от своего региона. Таким образом, сохраняется представительство политических интересов и укрепляется связь избирателя с избранным от определенного региона депутатом.

«Более того, избиратели теперь будут иметь возможность отозвать своего депутата, избранного по одномандатному округу, что должно оказать положительное влияние на эффективность работы депутатов, их открытость и доступность для граждан», - добавила Амина Урпекова.

По ее словам, новая система также даст толчок для развития партийной системы и многопартийности в стране. К примеру, в Новой Зеландии после внедрения смешанной системы в Парламенте получили представительство более мелкие политические партии, представляющие этнические, языковые меньшинства. Более того, политические партии будут вынуждены активно продвигаться и на региональном уровне, так как выборы по одномандатным округам дают дополнительный шанс на получение депутатских кресел в законодательном органе страны.

«Таким образом, парламентские выборы 2023 года запускают новую систему взаимоотношений политических партий, политически активных граждан с казахстанскими избирателями», - заключила спикер.

Ранее сообщалось, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.


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