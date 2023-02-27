Выборы в Мажилис: в 20 регионах запустили сall-центры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов сообщил, что казахстанцы могут заранее до выборов в Мажилис проверить себя в списках избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Центрах обслуживания населения вывешен баннер с сообщением о выборах. Наше министерство совместно с местными исполнительными органами организовало call-центры в 20 регионах. В Алматы и Костанайской области можно позвонить по номеру 1315, в остальных регионах - по номеру 109», - сказал Асет Турысов в ходе заседания Центральной избирательной комиссии.

По словам вице-министра, можно связаться с call-центром и получить ответы на вопросы, связанные с выборами.

«Также избиратели могут проверить себя в избирательном списке по ИИН (индивидуальному идентификационному номеру) через Telegram-бот sailau.astana_bot и портал gov.kz.

6 марта пользователям абонентов Kcell, Beeline и Tele2 отправят push-уведомление с надписью: «Знай свой избирательный участок» и будет отображаться ссылка», - добавил Асет Турысов.

Ранее сообщалось, что более 12 млн казахстанцев могут проголосовать на внеочередных выборах депутатов.