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Выборы в Мажилис: стартовали дебаты между представителями политических партий

Автор:  
Акбота Кузекбай
10 Марта 2023, 21:00
Выборы в Мажилис: стартовали дебаты между представителями политических партий Фото: allforshow.tv

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начались дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК. Дебаты проходят в прямом эфире телеканала КТК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дебатах принимают участие член партии «Amanat» Айдос Сарым, член Национального совета демократической партии «Ак жол» Дания Еспаева, заместитель председателя партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев, член политсовета партии «Байтак» Айнур Сабитова, сопредседатель партии Respublica Динара Шукижанова, председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.

Ранее дебаты между представителями семи политических партий состоялись в эфире национального телеканала Qazaqstan.

Напомним, 19 марта в Казахстане пройдут внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК.


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