Выборы в Мажилис: Первой проголосовала студент университета в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Самым первым проголосовавшим на парламентских выборах гражданином Казахстана является студент университета Корё в Южной Корее Аделина Алпамыс. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

По информации МИД РК, самыми первыми начали свою работу избирательные участки при посольствах Казахстана в Японии и Республике Корея.

Избирательные участки #261 в Токио и #258 в Сеуле открылись для голосования в 07:00 часов местного времени. Казахстанцы, находящиеся в этих странах, имеют возможность первыми воспользоваться своим избирательным правом.