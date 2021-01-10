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Выборы в Мажилис: Первой проголосовала студент университета в Южной Корее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Января 2021, 06:20
Выборы в Мажилис: Первой проголосовала студент университета в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Самым первым проголосовавшим на парламентских выборах гражданином Казахстана является студент университета Корё в Южной Корее Аделина Алпамыс. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

По информации МИД РК, самыми первыми начали свою работу избирательные участки при посольствах Казахстана в Японии и Республике Корея.
Избирательные участки #261 в Токио и #258 в Сеуле открылись для голосования в 07:00 часов местного времени. Казахстанцы, находящиеся в этих странах, имеют возможность первыми воспользоваться своим избирательным правом.

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МИД РК   Япония   Корея   Выборы-2021  
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