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Выборы в Мажилис Парламента РК : избирательные участки открылись в нескольких странах Азии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Января 2021, 08:03
Выборы в Мажилис Парламента РК : избирательные участки открылись в нескольких странах Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начали свою работу избирательные участки в городах Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Джакарта, Бангкок, Улан-Батор. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Как сообщалось ранее, самым первым проголосовавшим на парламентских выборах гражданином Казахстана является студент университета Корё в Южной Корее Аделина Алпамыс.

Самыми первыми начали свою работу избирательные участки при посольствах Казахстана в Японии и Республике Корея. Избирательные участки #261 в Токио и #258 в Сеуле открылись для голосования в 07:00 часов местного времени.

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