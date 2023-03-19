Выборы в Мажилис и маслихаты: стартовало голосование в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В столице Кыргызстана в 7 утра по местному времени началось голосование на избирательном участке №264, расположенном в здании казахстанского посольства в Бишкеке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным посольства, в список избирателей вошли 300 казахстанцев, состоящие на консульском учете, в основном, это сотрудники международных и частных компаний, студенты, обучающиеся в местных вузах, дипломаты и их семьи.

Первые голосующие начали прибывать на участок с самого открытия, среди них отмечаются избиратели, постоянно и временно проживающие в Кыргызстане, а также казахстанцы, находящиеся здесь по личным и деловым целям.

Казахстанец Асет Келимбаев пришел в числе первых на избирательный участок выразить свое волеизъявление. Ему как первому пришедшему избирателю члены комиссии вручили подарок.

«Находясь впервые в Бишкеке в гостях у родственников, я пришел проголосовать на выборах, тем самым воспользовался правом и реализовал свой гражданский долг. Для меня выборы значимое событие, от которых я жду, прежде всего, больших изменений в стране в лучшую сторону», - сказал он.

На избирательном участке №264 работают международные наблюдатели и представители СМИ, для которых отведены специальные зоны. Участок будет работать до 8 часов вечера, после чего члены участковой комиссии приступят к подсчету голосов. Граждане Казахстана в течение этого дня еще могут успеть реализовать свой гражданский долг.

Принять участие в выборах могут казахстанцы, достигшие совершеннолетия, для этого необходимо при себе иметь действующий документ, удостоверяющий личность.