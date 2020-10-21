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Выборы в Мажилис  – это трансформация в нашей политической системе - Эмин Аскеров

Автор:  
Гульзат Сахова
21 Октября 2020, 14:00
Выборы в Мажилис  – это трансформация в нашей политической системе - Эмин Аскеров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель ОФ «Best for kids» Эмин Аскеров высказался об очередных выборах депутатов Мажилиса РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно выборов, думаю, что это очень хорошая возможность. Трансформация в нашей политической системе. Которое дает возможность новым лидерам с новым видением принять участие предложить свои решения существующим социальным проблемам. И мне было очень приятно видеть в числе кандидатов большинство своих друзей и знакомых, которые в практике долгое время занимаются подобными вопросами. Данные меры были не зря. Мы берем хороший пример с Запада, так как у них была внедрена система, праймериз внутрипартийного отбора», - сказал Эмин Аскеров.

По мнению спикера, время диктует новые вызовы и все должны быть готовы принять эти вызовы.

«10 ноября будут проходить выборы. Президент в своем послании сказал о том, что возлагает большие надежды на тех, кто придет. Потому что, они тоже должны будут привнести вклад в решение социальных проблем, в вопросах экономической стабильности нашей страны. Поэтому со своей стороны я полностью поддерживаю Послание Президента и политику Главы государства. Думаю, наступит новое время для больших изменений», - подытожил он.

Напомним, сегодня Президент РК подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.


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