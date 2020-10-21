Выборы в Мажилис должны стать важным этапом в развитии общества – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан должны стать важным этапом в рамках дальнейшего поступательного развития нашего общества с точки зрения демократических преобразований. Таким мнением поделился председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Глава государства принял решение о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Выборы пройдут строго в конституционные сроки. Общенациональное голосование состоится 10 января следующего года.

Назначение даты очередных выборов снимает неопределенность в этом вопросе, а сами выборы должны стать важным этапом в рамках дальнейшего поступательного развития нашего общества с точки зрения демократических преобразований.

Глава государства в своём обращении отметил, что до начала новой избирательной кампании предприняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны. Это касается, в том числе, введения института парламентской оппозиции и 30%-й квоты для женщин и молодёжи в партийных списках. Соответствующие законы Парламентом приняты.

Как было подчёркнуто Президентом страны, предстоящие выборы пройдут в строгом соответствии с действующим законодательством», - заключил М.Ашимбаев.





Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.