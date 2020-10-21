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Выборы в Мажилис  должны стать предпосылкой для развития политического плюрализма – Ерлан Саиров

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
21 Октября 2020, 10:03
Выборы в Мажилис  должны стать предпосылкой для развития политического плюрализма – Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выборы в Мажилис должны стать предпосылкой для развития политического плюрализма. Такое мнение высказал член Национального совета общественного доверия Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главное, что следует отметить – начиная с 2004 года, парламентские выборы назначаются в конституционные сроки. Это, безусловно, повысит уровень прогнозируемости общественно-политических процессов в нашей стране. Кроме того, ясно, что первый пакет политических реформ, предложенный Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках работы Национального совета, принесет свои плоды», – сказал Е.Саиров.

По его словам, важным новшеством является установление 30-процентной квоты для женщин и молодежи для избрания в депутаты маслихатов всех уровней. Итоги праймериза партии «Nur Otan» показали, что доля молодежи и женщин в маслихатах может превысить и 50 процентов. Это говорит о том, что женщины и молодежь будут активнее участвовать в общественно-политических процессах на районном и областном уровнях.

«У нас есть ошибочное мнение, что политические реформы должны проводиться только в Нур-Султане и Алматы. Реформы должны проходить в регионах. Для этого местные маслихаты должны обновляться. В эти органы должны прийти граждане с принципиальной позицией, которые могут открыто высказать акимам свои мысли. Тогда в стране, в соответствии с эволюционной моделью развития, появятся новые силы, в регионах будет идти социальная трансформация», – отметил политолог.

Е.Саиров также считает, что для развития работы парламентской оппозиции в Мажилисе многое предусмотрено, и это создаст базу для постепенного изменения политических процессов в стране. Казахстан является страной, сохраняющей стабильность в период мировой турбулентности, стране нужны демократические процессы. Но эти процессы не должны нанести ущерб целостности страны и единству народа. Поэтому предстоящие выборы в Мажилис должны стать предпосылкой для развития политического плюрализма, укрепить сотрудничество и единство казахстанцев.

Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.


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