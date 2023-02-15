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    Выборы в Мажилис должны обновить нашу политическую систему - Асель Абен

    15 Февраля 2023, 14:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК в Алматы Асель Абен поделилась мнением о предстоящих выборах в Мажилис Парламента и маслихаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предстоящие парламентские выборы для нас очень важны, потому что это новый шаг, который мы делаем в связи с реформами в политической системе Казахстана. Многое народ ожидает от этих выборов. Сейчас мы видим, как обновляется программа политических партий и как идет обострение конкурентной борьбы. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе, активно выступают одномандатники. Я думаю, выборы должны обновить нашу систему и представить новые идеи для развития нашей страны», - сказала она.

    Она считает, что на выборах большую активность проявят не только политические партии, но и одномандатники.

    «Очень интересно будет следить за одномандатниками, которые будут продвигать свои идеи, программы развития. Здесь будет большая конкурентная борьба», - добавила спикер.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что выборы в Мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнят реальным содержанием формулу «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане пройдут 19 марта.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Мажилис Выборы Политика Выборы в Мажилис
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