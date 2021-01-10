Выборы в Караганде проходят без нарушений, с соблюдением санитарных мер - российский наблюдатель

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области находится группа международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ. С утра они посещают избирательные участки в областном центре и в других городах, передает МИА «Казинформ».

Своим мнением о ходе выборов поделился член миссии Алексей Зеленин - депутат Парламента Кузбасса, заведующий кафедрой отечественной истории Кемеровского государственного университета.

«В составе нашей делегации - шесть человек. Мы работаем в Карагандинской области. Посетили уже несколько избирательных участков в Караганде и поедем по другим городам. На данный момент у нас нет никаких замечаний. Видим, что всё проходит спокойно, с соблюдением законодательства Республики Казахстан. Ничто не препятствует волеизъявлению избирателей. Самое главное, конечно, - это соблюдение мер эпидемиологической безопасности. На всех участках мы видим наличие средств индивидуальной защиты», - отметил российский наблюдатель во время посещения избирательного участка №66 в Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза.

Он подчеркнул важность проведения выборов в открытой и прозрачной атмосфере.

Основными принципами работы международных наблюдателей являются нейтралитет, невмешательство во внутренние дела государства.

«В Казахстане произведены реформы, направленные на развитие многопартийности и политической конкуренции, повышение гражданской активности. Работа миссии наблюдателей - это важно, чтобы видеть процесс легитимности. Путь из Кемерово в Казахстан был сложным - я летел через Минск. Очень приятно посетить Карагандинскую область. Нас многое объединяет: и промышленность, и исторические связи», - полагает собеседник.

По словам председателя участковой избирательной комиссии Сайрана Улакова, поток избирателей идёт равномерно. Одним из первых проголосовал 85-летний аксакал.

«Мы обзвонили избирателей пожилого возраста - у нас около 90 человек старше 80 лет. Некоторые захотели, чтобы к ним приехали на дом. Но большинство сказало, что придут сами.

Не первый раз работаю на выборах. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Прежде всего это строгое соблюдение санитарных мер. В зале для голосования мы проводим влажную уборку, кварцевание, проветривание. Как видите, на кабинках нет передней шторы: в закрытом пространстве риск больше. Дежурят волонтёры, которые разъясняют правила и помогают людям с ограниченными возможностями», - говорит глава комиссии.

По данным ЦИК РК, по Карагандинской области на 12:00 явка избирателей составила 33,5%. В течение дня информация будет обновляться. Предварительные итоги явки избирателей ожидаются в 22:00.