Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Выборы в Караганде проходят без нарушений, с соблюдением санитарных мер - российский наблюдатель

Автор:  
Агата Мухамеджанова
10 Января 2021, 15:58
Выборы в Караганде проходят без нарушений, с соблюдением санитарных мер - российский наблюдатель

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области находится группа международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ. С утра они посещают избирательные участки в областном центре и в других городах, передает МИА «Казинформ».

Своим мнением о ходе выборов поделился член миссии Алексей Зеленин - депутат Парламента Кузбасса, заведующий кафедрой отечественной истории Кемеровского государственного университета.

«В составе нашей делегации - шесть человек. Мы работаем в Карагандинской области. Посетили уже несколько избирательных участков в Караганде и поедем по другим городам. На данный момент у нас нет никаких замечаний. Видим, что всё проходит спокойно, с соблюдением законодательства Республики Казахстан. Ничто не препятствует волеизъявлению избирателей. Самое главное, конечно, - это соблюдение мер эпидемиологической безопасности. На всех участках мы видим наличие средств индивидуальной защиты», - отметил российский наблюдатель во время посещения избирательного участка №66 в Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза.

photo


Он подчеркнул важность проведения выборов в открытой и прозрачной атмосфере.

Основными принципами работы международных наблюдателей являются нейтралитет, невмешательство во внутренние дела государства.

«В Казахстане произведены реформы, направленные на развитие многопартийности и политической конкуренции, повышение гражданской активности. Работа миссии наблюдателей - это важно, чтобы видеть процесс легитимности. Путь из Кемерово в Казахстан был сложным - я летел через Минск. Очень приятно посетить Карагандинскую область. Нас многое объединяет: и промышленность, и исторические связи», - полагает собеседник.

photo


По словам председателя участковой избирательной комиссии Сайрана Улакова, поток избирателей идёт равномерно. Одним из первых проголосовал 85-летний аксакал.

«Мы обзвонили избирателей пожилого возраста - у нас около 90 человек старше 80 лет. Некоторые захотели, чтобы к ним приехали на дом. Но большинство сказало, что придут сами.

Не первый раз работаю на выборах. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Прежде всего это строгое соблюдение санитарных мер. В зале для голосования мы проводим влажную уборку, кварцевание, проветривание. Как видите, на кабинках нет передней шторы: в закрытом пространстве риск больше. Дежурят волонтёры, которые разъясняют правила и помогают людям с ограниченными возможностями», - говорит глава комиссии.

По данным ЦИК РК, по Карагандинской области на 12:00 явка избирателей составила 33,5%. В течение дня информация будет обновляться. Предварительные итоги явки избирателей ожидаются в 22:00.

photo

photo

photo

photo

photo

photo


СНГ   Карагандинская область   Выборы   Общество   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом