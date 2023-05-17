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Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня 2024 года

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Мая 2023, 16:51
Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня 2024 года Фото: European Union

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Следующие выборы для избрания 705 депутатов Европарламента пройдут с 6 по 9 июня 2024 года. Даты были предварительно выбраны послами 27 государств-членов во время встречи в среду и будут официально объявлены на следующей неделе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Выборы проходят каждые пять лет в течение четырех дней и считаются крупнейшим транснациональным голосованием в мире: более 400 миллионов имеющих право голоса избирателей разных национальностей призваны выбрать своих политических представителей в Европейском парламенте одновременно.

Обновление состава законодателей затронет и руководство Европейской комиссии и Европейского совета, в том числе должности, которые в настоящее время занимают Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.

Фон дер Ляйен еще не подтвердила, намерена ли она баллотироваться на второй пятилетний срок в качестве председателя Европейской комиссии, в то время как Мишелю по закону запрещено оставаться у руля Европейского совета, поскольку этот пост ограничен двумя сроками подряд, по 2,5 года каждый.

«Даты 6-9 июня были выбраны по умолчанию, поскольку ни один другой вариант не вызвал необходимого единодушия», - сообщил Euronews дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

Португалия ранее выражала обеспокоенность, поскольку 10 июня в стране пройдут всеобщие выборы и такое совпадение дат может снизить явку.

На предыдущих выборах, состоявшихся в мае 2019 года, общая явка составила 50,66%, что на восемь пунктов больше, чем на голосовании 2014 года.


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