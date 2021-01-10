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Выборы в Алматы состоялись в четком соответствии с законодательством - наблюдатели

Автор:  
Гульзат Сахова
10 Января 2021, 23:30
Выборы в Алматы состоялись в четком соответствии с законодательством - наблюдатели

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На брифинге в общегородском пресс-центре Алматы член штаба наблюдателей от территориального объединения профсоюзов города Алматы на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней Алмагуль Акимова рассказала о проведенной штабом работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам выборов в Мажилис Парламента Республики Казахстан и маслихат города Алматы наблюдателями территориального объединения профсоюзов города Алматы никаких системных нарушений выявлено не было. Выборы состоялись в четком соответствии с выборным законодательством», - сказала она.

Также наблюдатели рассказали о том, были ли зафиксированы нарушения.

«Были единичные случаи. На двух участках наблюдателей не пустили в участок из-за отсутствия в списке клиники, где были сделаны ПЦР тесты; вопрос был урегулирован после обращения в территориальную избирательную комиссию. Также были отдельные лица, не являющиеся участниками избирательного процесса, которые в грубой форме требовали с наблюдателей от профсоюзов идентификационные документы. Также в трех избирательных участках не было мест для наблюдателей, однако, после обращения к председателю участка, этот вопрос быстро решился», - сообщила Алмагуль Акимова.

Часть решения таких проблем - это оперативная связь с руководством. С каждым из 1014 наблюдателей профсоюза были установлена связь через координаторов - членов штаба. Это позволило оперативно реагировать на любые ситуации в ходе избирательного процесса.

В завершении Алмагуль Акимова отметила высокую компетентность: как наблюдателей, так и членов избирательных участков.

«Всеми нашими наблюдателями не допускалось вмешательство в избирательный процесс, соблюдались правила поведения на избирательных участках. Практически все наблюдатели отмечают высокую организацию наблюдательного процесса. Это позволило проводить честные и беспристрастные наблюдения за выборными процессами»,- заключила она.


Алматы   Мажилис   Общество   Выборы-2021  
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