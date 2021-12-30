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Выборы трех сельских акимов пройдут в Мангистауской области

30 Декабря 2021 21:20
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Выборы трех сельских акимов пройдут в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в 2022 году пройдут выборы трех сельских акимов. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Аскар Рзаханов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«30 января - выборы акима села Акшымырау Мангистауского района, 30 июня - выборы акима сельского округа Болашак Каракиянского района. В июле планируется избрать акима села Боранкул Бейнеуского района», - сказал Аскар Рзаханов.

Общая продолжительность избирательной кампании - один месяц.

В июле 2021 года впервые состоялись прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов в 4 районах. В области в бюллетени были включены 25 кандидатов по 10 округам.

В Бейнеуском районе – в селах Сарга, Есет, Толеп и сельском округе Сам избраны 4 акима села. В Каракиянском районе избран аким Куландинского сельского округа. По Мангистаускому району избраны акимы 4 сел, таких как Жармыш, Кызан, сельских округов Онды и Тущыкудук. Избран аким села Акшукур Тупкараганского района.

7 ноября 2021 года состоялись прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Из них в селе Кендерли города Жанаозена и селе Мунайшы Каракиянского района.

27 апреля 2021 года в связи с переходом акима села Умирзак на другую государственную работу назначены и проведены внеочередные выборы акима данного села. 26 февраля 2021 года по Мунайлинскому району состоялись выборы акима села Баянды.


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#Мангистауская область   #Выборы акимов  
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Автор:

Аружан Саптарова

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