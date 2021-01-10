Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Выборы станут объединяющим фактором казахстанского общества – проголосовавший в Москве

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
10 Января 2021, 13:19
Выборы станут объединяющим фактором казахстанского общества – проголосовавший в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Результаты парламентских выборов выступят объединяющим фактором для всего казахстанского общества. Такое мнение в ходе голосования на избирательном участке в Москве выразил Полномочный представитель РК в Постоянном совете при ОДКБ Жаныбек Иманалиев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня очень важный и знаменательный день – мы выбираем будущее. На фоне сложной внешнеполитической конъюнктуры, временных экономических трудностей эти выборы должны стать сплачивающим фактором для нашего общества, который позволит развиваться дальше нашей стране», - сказал он.

«Очень важно, что эти выборы проходят в год 30-летия Независимости нашей страны. Перед новым составом Мажилиса, перед депутатами на местах будут стоять большие задачи по развитию стратегического курса Елбасы и реализации инициатив Президента», - отметил Ж. Иманалиев.

Проголосовав одним из первых на участке, казахстанский госслужащий отметил высокий уровень организации всех условий для волеизъявления.

«Хотел отметить и поблагодарить наше посольство в России, а также наши посольства в других странах за возможность проголосовать. Находясь временно за границей, мы чувствуем особую близость родины. Все отлично организовано, прекрасно проходят выборы. Призываю всех казахстанцев прийти сегодня на выборы, объединиться и проголосовать», - резюмировал он.


Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом