Выборы: сколько организаторов избирательного процесса обучено

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько организаторов избирательного процесса обучено для предстоящих выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, рассказала заведующая отделом электорального обучения и аналитики Махаббат Болеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центризбиркомом был утвержден план мероприятий по организации электорального обучения при подготовке к выборам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

«ЦИК будет осуществлять контроль за деятельностью территориальных избирательных комиссий по организации электорального обучения каскадным методом. Организация и проведение электорального обучения в регионах осуществляется за счет средств местного бюджета», - отметила Махаббат Болеева.

В рамках подготовки к предстоящей выборной кампании Центризбиркомом начата реализация комплекса мероприятий электорального обучения на центральном уровне. В частности, проведен республиканский семинар совещаний для освобожденных членов областных, районных территориальных избирательных комиссий. Далее на региональном уровне проведена серия обучающих семинаров, организованные областными ТИКами, как продолжение каскадного обучения.

«В регионах проведены 32 семинара, в ходе которых обучено свыше 3-х тысяч организаторов избирательного процесса. В восемь областей осуществлены выезды членов Центрального избирательного комитета и сотрудников аппарата для участия в региональных семинарах с целью мониторинга организации избирательного процесса и электорального обучения», - добавила спикер.