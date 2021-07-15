Выборы сельских акимов: завершилась регистрация кандидатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилась регистрация кандидатов на выборы 730 акимов районного значения, сел, поселков, сельских округов Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выдвижение кандидатов продолжалось до 18:00 часов 9 июля, их регистрация была завершена 14 июля в 18:00 по местному времени и сразу же началась агитационная работа. Предвыборная агитация началась после 18:00 часов местного времени 14 июля и завершится в 00:00 часов по местному времени 24 июля.

Отметим, что выборы акимов сельских округов в ряде регионов Казахстана стартуют уже 25 июля этого года.

Предстоящие прямые выборы затронут 2 346 акимов сельских территорий, из которых около 775 будут избраны населением в этом году.

К примеру, 147 кандидатов в сельские акимы зарегистрированы в Костанайской области.

А в Карагандинской области на 75 мест на должность сельского акима претендуют 268 человек.

Между тем в 71 сельских округах Алматинской области путем прямых выборов избираются акимы. На сегодня зарегистрированы 242 кандидата.

24 мая 2021 года Главой государства подписаны законопроекты по вопросам внедрения прямых выборов сельских акимов.



