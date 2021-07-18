Выборы сельских акимов, вакцинация, засуха - обзор прошедшей недели в Казахстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ ­ События, произошедшие на минувшей неделе в Казахстане, - в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

В регионах вводятся новые ограничения из-за усиления распространения коронавируса. На 18 июля 13 регионов страны находятся в «красной» зоне - города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В «желтой» зоне Алматинская и Жамбылская, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области. В «зелёной» зоне не осталось ни одного региона.

По данным на 18 июля, за сутки 47 человек скончались от COVID-19 и двое - от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции в Казахстане. В то же время за прошедшие сутки в Казахстане 2823 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

В два раза увеличилось количество инфицированных КВИ в Актобе. Карантинные меры усиливают в Атырауской области. Ограничительные меры продлевают в Восточно-Казахстанской области.

Карантин ужесточили в Карагандинской области. Эпидситуация в Костанайской области остаётся напряжённой. Число заражённых COVID-19 растёт в Костанайской области, фиксируется более 100 случаев в сутки. В Кызылординской области обеспокоены ситуацией по заболеваемости COVID-19 среди детей. На 50% заполнены инфекционные стационары в Жамбылской области, хотя неделю назад эта цифра была 38%.

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В Казахстане активизируется вакцинация населения. В связи с этим в обществе усилились дискуссии о правомерности обязательной вакцинации среди тех, кто работает напрямую с населением. Что говорится в Конституции Казахстана об обязательной вакцинации – об этом можно прочитать в материале МИА «Казинформ», где Министерство юстиции отвечает на волнующие население вопросы. Простым языком объясняется, что обязывать получать вакцину не является нарушением прав человека. Это подтверждается рядом статей Конституции РК, в которых говорится, что «государство ставит своей целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека».

I компонентом 4 872 183 человека провакцинировано в Казахстане на 18 июля 2021 г., II компонентом 2 772 914 человек.

По данным на 17 июля, уже 21% акмолинцев получили оба компонента вакцины против коронавируса. Более 483 тысяч человек вакцинировались в Алматинской области. В Алматы, где только за сутки выявлено 885 случаев КВИ, привились свыше 7 тысяч человек. Более 7 тысяч жамбылцев получили прививку также за сутки. План вакцинирования от коронавируса в Жамбылской области выполнен на 41,5%. Свыше 122 тысяч человек уже привились от КВИ в Западно-Казахстанской области. В Караганде 30-35% среди тех, кто ежедневно вакцинируется , - лица старше 65 лет.

В Кызылорде открыты дополнительные прививочные пункты вакцинации. Мангыстауцы массово прививаются от КВИ, к передвижным бригадам поступают запросы со стороны трудовых коллективов. При этом 77% мангыстауских медработников уже привиты.

8 473 человека вакцинировано в Шымкенте за сутки. Всего вакцинировано 330 323 человека, из них 202 020 получили два компонента вакцины. Темпы вакцинации продолжают расти в Нур-Султане. Если в июне процедуру ежесуточно проходили в среднем 1 500 – 2 000 человек, то сейчас охват вакцинацией достиг до 8 тысяч в день.

Чтобы привлечь граждан к вакцинации, в регионах проводят розыгрыши призов для вакцинировавшихся. Миллион тенге разыграют среди вакцинированных в Атырау. Третий розыгрыш лотереи среди привитых от КВИ пройдёт в карагандинском Каражале.

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Мошеннические схемы разрабатываются вокруг получения паспортов вакцинации и ПЦР-тестов. Так, «липовые» паспорта вакцинации изготавливали в медучреждениях Алматы. 65 уголовных дел по подделке паспортов вакцинации и ПЦР-тестов возбуждено с начала года органами внутренних дел, которые проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов продажи подложных ПЦР-справок и паспортов вакцинации. Проверяются медцентры, поликлиники, пункты получения вакцин. За изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4 лет, а за его использование арест до 40 суток.

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На минувшей неделе Казахстан участвовал в ряде значимых международных событий.

На полях Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте главы МИД Центральной Азии и России приняли совместное заявление по Афганистану. В заявлении выражается серьезная обеспокоенность ситуацией в Афганистане в связи с выводом из этой страны иностранных войск и последовавшей эскалации боевых действий. Участники встречи призвали все вовлеченные в конфликт стороны воздержаться от применения силы и дестабилизирующих действий в интересах обеспечения благоприятных условий для продвижения мирного процесса.

Расширение участия Казахстана в миротворческих миссиях ООН обсудили в Нью-Йорке. В частности, это касается участия в миссиях ООН казахстанских военных наблюдателей, штабных офицеров и миротворческих подразделений, а также назначения офицеров ВС Казахстана в структурные подразделения в штаб-квартире ООН.

Крупнейшие российские автопроизводители продолжат развитие промышленной кооперации РК и РФ. По итогам встреч в присутствии заместителя Премьер-Министра РК, представителя Минпромторга РФ, генерального директора ПАО «КАМАЗ» и президента АО «АВТОВАЗ» подписано 8 ключевых документов по реализации новых инвестиционных проектов на территории Казахстана.

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В июле мусульманский мир отмечает праздник Курбан айт, который в 2021 году приходится на 20 июля. Из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в ряде регионов Казахстана вводятся определенные ограничения. Как пройдет Курбан айт в Актюбинской области – об этом в постановлении главного санитарного врача региона. Новые ограничения ввели в Алматинской области.

Карантинные ограничения усилят в дни Курбан айта в Жамбылской области. Как отметить Курбан айт в Атырауской области - вышло новое постановление главного санитарного врача. С ограничениями отпразднуют Курбан-айт в Карагандинской области. Что должны соблюдать жители Нур-Султана в дни Курбан айта, пояснила главный санитарный врач столицы.

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В регионах продолжаются нарушения режима карантинных ограничений.

В Айбайском районе Шымкента, в ходе рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением карантинного режима выявлено кафе, которое работало с нарушением требований постановления главного санврача города. Это при том, что мегаполис находится в «красной» зоне.

Нарушения карантина продолжают выявлять в Туркестанской области. Собранные материалы по всем выявленным фактам по статье 425 КоАП РК направлены в СЭС для привлечения нарушителей к ответственности.

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В Казахстане завершилась регистрация кандидатов в акимы сельских округов. Начавшаяся 15 июля агитационная кампания продлится до 25 июля, когда в стране путем прямых выборов выберут 730 акимов разных уровней.

303 кандидата на должность сельских акимов зарегистрировано в Акмолинской области.

В Алматинской области в 71 сельском округе избираются акимы. На сегодня зарегистрировано 242 кандидата.

Более 300 наблюдателей будут следить за честностью выборов сельских акимов в ВКО. 71 акима изберут 25 июля в СКО.

122 кандидата выдвинуто на выборы акимов сельских округов в Жамбылской области.

268 кандидатов на выборы сельских акимов зарегистрировано в Карагандинской области.

147 кандидатов в сельские акимы зарегистрировано в Костанайской области.

Оказалось, что в Костанайской области каждый пятый кандидат в сельские акимы – женщина. А в Мангыстауской области самому молодому кандидату в акимы 25 лет.

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Нынешнее засушливое лето создает проблемы работникам отечественного сельского хозяйства.

Отсутствие дождей в весенний период в Мангистауской и Кызылординской областях, сильная летняя засуха привели к острому дефициту кормов, пострадала сфера животноводства в этих регионах. Однако на сегодняшний день падеж скота в Мангистауской и Кызылординской областях прекратился, заверили в Минсельхозе.

Ситуация по обеспечению кормами находится на контроле Минсельхоза. Для обеспечения доступности кормов осуществляется их закуп в других регионах, скот перевозится на пастбища других районов. Аграрии из других регионов помогают пострадавшим от засухи. Так, туркестанцы отправили сено пострадавшим хозяйствам в Мангыстау.

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Проблемы экологии и загрязнения окружающей среды продолжают волновать казахстанцев. Краснокнижных птенцов и почти полтонны красного корня изъяли у браконьера в Алматинской области.

Подъем уровня воды ожидается на горных реках Алматинской области в связи с прогнозом дождей в горах.

Сель сошел в Кербулакском районе Алматинской области из-за выпадения обильных осадков в виде дождя и града. Результатом стали грязекаменные отложения на 500-х метрах грунтовой дороги, ведущей к кордону Коксуского лесничества.

Алматинцев попросили не разжигать костры в горах по причине пожароопасного периода. Пожарные и спасатели проводят профилактические работы, пресекают факты розжига костров, так как при засухе и жаркой погоде это может привести к пожару. Лица, нарушившие пожарную безопасность, могут нести административную или уголовную ответственность в зависимости от характера причинного ущерба.