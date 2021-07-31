Выборы сельских акимов стали настоящим демократическим шагом вперед - Махметгали Сарыбеков

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Прошедшие в Казахстане выборы сельских акимов стали знаменательным событием в политической жизни страны. Своим мнением об этом событии с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился секретарь Жамбылского областного маслихата, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель Казахстана Махметгали Сарыбеков.

- Махметгали Нургалиевич, прошедшие выборы показали, что люди, живущие в сельской местности, настроены в целом позитивно и ожидают, что такой формат выборов позволит усилить подотчетность акима перед сельчанами, повысит оперативность реагирования сельского акима к потребностям населения.

- Действительно, в целом люди воодушевлены. Завершились выборы сельских акимов, но всё еще остаются вопросы у простого населения. Потому что мы прекрасно знаем, что среди государственных служащих самые близкие к народу, самые для них известные – именно сельские акимы. Когда говорят «власть», население думает, в первую очередь, об акимах сельских округов и сел. К ним они обращаются по разным вопросам. Поэтому выборы акимов всегда будут актуальны. А с учетом того, что в ближайшие три года будет избран 91% всего корпуса акимов, то это станет значимым событием в политической жизни страны.

Сегодня усиливается роль акимов в местной власти. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районного, городского и сельского уровней власти». Внесен ряд изменений и дополнений, предусматривающих расширение доходной базы городов районного значения, сел, поселков и сельских территорий, упрощение бюджетных процедур, совершенствование требований к административно-территориальным единицам, расширение самостоятельности и усиление ответственности местных представительных и исполнительных органов. То есть, созданы все необходимые условия для работы. Существенный вопрос - сделать правильный выбор. А выбор сделал сам народ. И теперь будут усилены требования населения и ответственность чиновников.

- Можно ли сказать, что выборы акимов в новом формате усилят тенденции демократизации в нашем обществе, повысят доверие народа к чиновникам во власти?

- Здесь нужно рассмотреть несколько факторов. Прежде всего, в новом формате выборов одним из основных путей выдвижения кандидатов является выдвижение через политические партии. Что касается Жамбылской области, то у нас на сегодняшний день работают филиалы шести партий. Это самый крупный по численности филиал партии «Nur Otan» (54 254 члена), затем «Ауыл» (26 450), «Ак Жол» (8 630), «Народная партия Казахстана» (12 570), «Адал» (16 300), Национал-социал-демократическая партия (8 120).

Думаю, что выборы акимов должны укрепить доверие населения к всеобщему избирательному процессу. В нашем обществе не так много граждан, которые думают - «я не буду участвовать в выборах», «ведь без меня проходит столько выборов», «всё равно ничего не изменится». Но они есть. Поэтому изменить такое отношение населения к выборному процессу - очень важный вопрос. Осознавая важность каждого голоса в момент выбора своих акимов, общественность будет более ответственно подходить к выборам депутатов маслихата, Парламента.

В Жамбылской области до конца текущего года должны быть избраны акимы 41 сельского округа (из них 38 - в июле). Экономическое положение этих населенных пунктов, положение жителей, проживающих в них, неодинаково. Но немало у нас и хорошо развивающихся сел. Также есть сельские населенные пункты, в которых некоторые социально-экономические вопросы (повышение цен и тарифов, обеспечение питьевой водой, привлечение природного газа, качество дорог, нехватка пастбищ) не решены до конца. Поэтому в 41 сельском округе области, где намечены выборы, организован общественный мониторинг со стороны наблюдателей, по каждому округу подготовлена электронная карта, составлен социальный портрет кандидатов в акимы.

- Исторически насколько у нас меняется выборный процесс?

- Современные выборы акима не должны напоминать волостные выборы в казахской истории. Потому что, возможно, именно в этом и заключается цель участия в выборах. Хуже всего то, что при выборах сельских акимов может произойти разделение на род, землевладение, родство, кумовство. Основная цель общественного мониторинга - предварительный контроль таких ситуаций.

Хочется также отметить, что выборы сельских акимов - это не только показатель уровня электоральной культуры населения в целом, но и большое испытание для страны. Независимый Казахстан за тридцать лет прошел немало испытаний. Считаю, что принятие Главой государства исторического решения по выборам сельских акимов – важный и правильный шаг в будущее. Но нельзя забывать, что на протяжении 70 лет страна переживала тоталитарный период. Сейчас совсем другая эпоха. Сознание народа растет, формируется политическая культура.

- Махметгали Нургалиевич, в чем вам видится преимущество выборов нового формата?

- Первое преимущество выборов сельских акимов заключается в том, что народ сам избирает своего акима прямым голосованием. Ранее сельские акимы, избираемые районным маслихатом, должны были отчитываться о проделанной работе перед маслихатом и акимом района. Теперь народ получит право требовать отчета от своего избранного мэра. При этом следует учитывать, что общественные институты в сельской местности пока еще не получили должного развития. Ни для кого не секрет, что общественная активность сельских жителей по-прежнему невысока. Поэтому необходимо развивать общественные институты в регионах.

Через выборы на местном уровне начинает формироваться доверие к власти, формируется региональная политическая элита. В результате выборов из числа избранных акимов будут сформированы и выдвинуты новые лидеры, которые получили практический опыт управления и хозяйствования на местах. Общественное сознание и политическая культура будут подниматься на совершенно другую ступень.

Народ узнает и оценивает человека по его делам, а не словам. Мы видим, что местные жители имеют возможность участвовать в полномасштабных политических процессах. Конечно, не обошлось на выборах сельских акимов без недостатков, но таковые могут быть не из-за пробелов в законе, а из-за исполнения закона на местах. Опыт имеет свойство накапливаться в процессе деятельности, ошибки могут быть исправлены. Прошедшая в нашей стране большая политическая кампания стала настоящим демократическим шагом вперед, мы должны это осознать и внести свой вклад в демократизацию нашего общества.

- Спасибо за беседу!