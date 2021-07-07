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Выборы сельских акимов: предвыборная агитация начнется 14 июля

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Июля 2021, 15:10
Выборы сельских акимов: предвыборная агитация начнется 14 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решениями территориальных избирательных комиссий районов, городов областного значения на 25 июля т.г. назначены выборы 730 акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов РК. Министерство информации и общественного развития сообщает, что предвыборная агитация начнется после 18:00 часов местного времени 14 июля 2021 года и завершится в 00:00 часов по местному времени 24 июля 2021 года, передает МИА «Казинформ».

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади должны быть объявлены и опубликованы соответствующим средством массовой информации не позднее пяти дней до начала проведения предвыборной агитации (не позднее 9 июля 2021 года) .

Средства массовой информации не могут предоставлять эфирное время, печатную площадь для размещения, распространения агитационных материалов кандидатов до опубликования сведений о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади ( нарушение данной нормы влечет штраф на должностных лиц в размере 30 МРП, на юридических лиц - в размере 50 МРП).

По выборам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади должны быть представлены в территориальные избирательные комиссии.

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов.

Таким образом, предвыборная агитация начнется после 18:00 часов местного времени 14 июля 2021 года и завершится в 00:00 часов по местному времени 24 июля 2021 года.

Ранее МИА «Казинформ» рассказывало, как проходит избирательная кампания в регионах.

Напомним, 25 мая текущего года Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис.

Согласно закону, предусмотрено выдвижение кандидата политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами.

Акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет, соответствующий требованиям закона о государственной службе. Отметим, что одно и то же лицо может быть акимом села не более двух раз.

По данным ЦИК РК, в Казахстане на сегодня насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм все они будут избраны прямым голосованием по истечению срока действующих полномочий. До конца текущего года планируется избрание порядка 775 акимов указанной категории.


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