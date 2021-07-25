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Выборы сельских акимов: какой регион лидирует по явкам избирателей

25 Июля 2021 16:01
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Выборы сельских акимов: какой регион лидирует по явкам избирателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован ход голосования на выборах сельских акимов по состоянию на 14:00 часов по республике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На данный момент на выборах сельских акимов по активности лидирует Жамбылская область. В регионе успели проголосовать 72,9% избирателей.

В Акмолинской области проголосовали 50% избирателей, Актюбинской области – 52,8%, Алматинской области – 53%, Атырауской области – 50,2 %, Восточно – Казахстанской области – 66%, Жамбылской области – 72,9%, Западно-Казахстанской области – 53%, Карагандинской области – 48,1%, Костанайской области – 63,7%, Кызылординской области – 49%, Мангистауской области – 36,6 %, Павлодарской области – 55,3%, Северо-Казахстанской области - 61,2 %, Туркестанской области - 56,1% избирателей успели получить свои бюллетени.

Напомним, сегодня по Казахстану проходят выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Акимы 730 населенных пунктов будут избраны путем прямых выборов.


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#Жамбылская область   #Статистика   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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