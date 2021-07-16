Выборы сельских акимов: как проходит агиткампания в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области 268 кандидатов в сельские акимы приступают к предвыборной агитации. Агитационная кампания стартовала 15 июля. Сами выборы состоятся 25 июля, их результаты определят 75 победителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встречи с избирателями должны пройти с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

«В области по 75 округам зарегистрировано 268 кандидатов: 81 – от политпартий и 187 самовыдвиженцев. С сегодняшнего дня они приступают к агитации. Всем кандидатам обеспечены равные условия. Определены места встреч с избирателями и места размещения агитационных материалов. Кандидат сам решает, как проводить свою агитацию: лично ли встречаться с избирателями или через доверенных лиц – это право каждого», – рассказала Наталья Баталова, секретарь областной избирательной комиссии.

Каждому из кандидатов выделено по 220 тысяч тенге из республиканского бюджета. Эти деньги они могут использовать на выступление в СМИ, выпуск агитационных материалов, транспортные расходы и аренду помещений.

Все избирательные участки подготовлены и полностью обеспечены всем необходимым. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли реализовать своё избирательное право.

Избиратели получат оповещения о месте и времени проведения выборов.

В Карагандинской области первые прямые выборы сельских акимов происходят на конкурентной основе. В среднем на одно место претендуют 3,5 человека. Кандидатов выдвинули пять партий – Nur Otan, «Ауыл», «Ак жол», АDAL, НПК. Среди претендентов представители семи национальностей, мужчин – 226, женщин – 42. Средний возраст чуть больше 40 лет.