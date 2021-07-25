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Выборы сельских акимов: как идет голосование в СКО

25 Июля 2021 16:40
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Выборы сельских акимов: как идет голосование в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Бюллетени на выборах сельских акимов в СКО получили 70,71 % избирателей. Об этом сообщил председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии Тлеген Каскин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями области, по состоянию на 16^00 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 70,71 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

Председатель избирательной комиссии СКО Тлеген Каскин озвучил данные о явках избирателей в следующих районах.

«В Айыртауском районе - 3224 избирателя, или 73,07 %; в Акжарском районе - 689 избирателей, или 73,14 %; в Аккайынском районе - 6953 избирателя, или 76,66 %; в Есильском районе - 6410 избирателей, или 67,22 %; в Жамбылском районе - 3827 избирателей, или 73,85 %; в районе М. Жумабаева - 2690 избирателей, или 78,98 %; в Кызылжарском районе - 5112 избирателей, или 66,03 %; в Мамлютском районе - 4895 избирателей, или 69,61 %; в районе им. Г. Мусрепова - 1815 избирателей, или 73,72 %; в Тайыншинском районе - 1997 избирателей, или 53,13 %; в Тимирязевском районе - 1296 избирателей, или 72,36 %; в Уалихановском районе - 745 избирателей, или 80,89 %; в районе Шал акына - 3104 избирателя, или 73,62 %», - сообщил Тлеген Каскин.

По состоянию на 14:00 на выборах сельских акимов по активности лидирует Жамбылская область. В регионе свои голоса отдали 72,9% избирателей.



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#Северо-Казахстанская область   #Послание Президента РК-2020   #Выборы акимов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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