Выборы сельских акимов должны проходить так, чтобы у граждан было к ним доверие – Расул Жумалы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выборы сельских акимов должны проходить так, чтобы у граждан было к ним доверие. Такое мнение высказал известный политолог Расул Жумалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поправка в выборное законодательство о голосовании «против всех» касается всех выборов, как и снижение барьера для прохождения в Парламент с 7% до 5% голосов. Что касается непосредственно выборов акимов сельских округов, то, в общем, тенденция правильная. Тем более, что об этом говорится давно, еще с 90 годов. Главное в том, чтобы передать определенные полномочия на места. Конечно, у нас унитарное государство с централизованным управлением, но, все-таки, часть полномочий и инициатив должна быть передана на места, и это приводит к идеологии местного самоуправления. Это давно обещали, с 90-х годов, и только сейчас мы приходим к такому результату. Осенью этого года пройдут выборы во многих сельских округах. Задумка, конечно, правильная. Нельзя, находясь в столице, знать все нужды и потребности конкретных районов. Понятно, что местные жители в аулах, поселках, районах должны иметь возможность сами выбирать нужного, знающего руководителя, которому они доверяют. Не как сейчас, когда акимы просто назначаются сверху и подотчетны не столько местным гражданам, сколько вышестоящему начальнику, который их назначил, и это приводит к снижению эффективности их работы», – сказал Р. Жумалы.

По мнению политолога, в дальнейшем самым важным будет то, насколько честно и справедливо будут проводиться выборы, чтобы никто не использовал административный ресурс, не происходил вброс бюллетеней, Важно, чтобы граждане доверяли таким выборам.

Р. Жумалы также отметил, что у вновь избранных акимов сельских округов были реальные, точно определенные полномочия, и свой уровень ответственности за развитие инфраструктуры, образования и здравоохранения. Также должны быть определены источники бюджетных средств, которыми будут распоряжаться акимы сельских округов, чтобы они могли самостоятельно решать имеющиеся проблемы.

Сегодня на пленарном заседании Сената Парламента РК принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». Закон разработан в целях исполнения поручения Главы государства и направлен на внедрение прямых выборов акимов городов районного значения, сёл, посёлков и сельских округов. Законопроектом снижается порог прохождения политических партий при выборах. Также будет введена графа «против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней.