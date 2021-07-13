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    13:00, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Выборы сельских акимов: 303 кандидата выдвинуты от 75 округов Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Этап выдвижения кандидатов на выборы завершился 9 июля. По словам председателя областной избирательной комиссии Еркары Аймагамбетова, всего в области от 75 избирательных округов выдвинуты 303 кандидата. Из них 87 претендентов от политических партий, остальные 216 человек – самовыдвиженцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во всех округах выдвинуто от трех до семи кандидатов. Политические партии представили 87 претендентов: партия NurOtan – 62, НДПП «Ауыл» – 5, ДПК «Ак Жол» и ПП «АDAL» – по 3, НПК – 14. Средняя конкуренция составила 4,1 человека на одно место», – отметил Еркара Аймагамбетов.

    Четырнадцатого июля в 18:00 завершится регистрация кандидатов на выборы сельских акимов в Карагандинской области. В настоящее время облизбирком проверяет их соответствие требованиям законодательства. С 15 июля начнется агитационная кампания.

    В ходе проверки 10 кандидатам отказано в регистрации из-за несоответствия требованиям государственной службы. Еще один претендент из 303 заявил о снятии своей кандидатуры. Таким образом, по состоянию на 10 июля осталось 292 кандидата, из них зарегистрированы 142.

    «На данном этапе заметна большая конкуренция и заинтересованность. Есть сельские округа, которые выдвинули на одно место по шесть-семь кандидатов. Из 216 самовыдвиженцев 90 собрали необходимое количество подписей избирателей в поддержку. На спецпроверку направлены документы 247 кандидатов», – добавил Еркара Аймагамбетов.

    Средний возраст потенциальных акимов – 43 года. Самому старшему – 61 год. Около 16% от общего количества женщины. У всех кандидатов высшее образование.

    Напомним, 25 июля в Карагандинской области пройдут прямые выборы сельских акимов в 149 населенных пунктах, в которых проживают более 130 тысяч человек. В проведении прямых выборов будут задействованы 164 избирательных комиссии – 15 территориальных и 49 участковых.


    Теги:
    Выборы акимов Карагандинская область Общество
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