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Выборы сельских акимов: 29% избирателей ЗКО отдали свои голоса

25 Июля 2021 13:59
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Выборы сельских акимов: 29% избирателей ЗКО отдали свои голоса

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Председатель избирательной комиссии Западно-Казахстанской области Гайса Капаков рассказал о ходе выборов сельских акимов в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил председатель избирательной комиссии области, на сегодня по ЗКО работают 79 избирательных участков.

«Обеспечивают работу избирательных участков 488 членов комиссий. Все члены комиссии проходили в соответствии с требованиями ЦИК процедуру профессиональной подготовки. Также утром проходили процедуру открытия в соответствии с методическим указанием ЦИК», - проинформировал на брифинге Гайса Капаков.

По данным территориальной комиссии, по Западно-Казахстанской области проголосовали 29% избирателей, в том числе в Акжаикском районе - 16%, Бокейординский район - 29%, Бурлинский район - 23%, Жангалинский район - 33%, Каратобинский район - 34%, Байтерекский - 34%, Сырымский район - 41%.

«Есть поселки, которые активно участвуют и уже дошли до 40-50%. Активность людей очень высокая в некоторых поселках», - добавил Г. Капаков.

Всего, по данным территориальных избирательных комиссий, в голосовании будут принимать участие 1 209 817 избирателей по Казахстану, что составляет 13% от избирателей 14 областей.


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#Западно-Казахстанская область   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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