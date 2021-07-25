Выборы сельских акимов: 14 избирательных участков работают в Мангыстауской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В шести селах и четырех сельских округах Мангыстауской области проходят выборы акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Выборы сельских акимов проходят в Бейнеуском районе: в селах Сарга, Есет, Толеп и Самском сельском округе; в Каракиянском районе Куландинского сельского округа; в Мангыстауском районе в селах Жармыш, Кызан и сельских округах Онды и Тущыкудук; в Тупкараганском районе в селе Акшукур.
Всего в выборах принимают участие 10 избирательных округов, работают 14 избирательных участков с охватом 14 144 избирателя. В избирательные бюллетени включены 25 кандидатов по 10 округам.
Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями, 25 июля 2021 года по состоянию на 07.00 часов местного времени в шести селах, четырех сельских округах началось голосование на 14 избирательных участках.
Отметим, что информацию о предварительных итогах явки избирателей планируют предоставить в 21.00.
В Казахстане, по данным территориальных избирательных комиссий, в голосовании будут участвовать 1 209 817 избирателей, что составляет 13% от избирателей 14 областей.
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