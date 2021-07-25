+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 36 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Выборы сельских акимов: 14 избирательных участков работают в Мангыстауской области

25 Июля 2021 11:05
Поделиться:
Выборы сельских акимов: 14 избирательных участков работают в Мангыстауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В шести селах и четырех сельских округах Мангыстауской области проходят выборы акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Выборы акимов: Жители ВКО активно отдают свои голоса
Жители Костанайской области проявляют активность в выборах сельских акимов Жетысусцы выбирают своего акима: сколько человек уже проголосовало Жители Кызылординской области активно голосуют на выборах акимов

Выборы сельских акимов проходят в Бейнеуском районе: в селах Сарга, Есет, Толеп и Самском сельском округе; в Каракиянском районе Куландинского сельского округа; в Мангыстауском районе в селах Жармыш, Кызан и сельских округах Онды и Тущыкудук; в Тупкараганском районе в селе Акшукур.

Всего в выборах принимают участие 10 избирательных округов, работают 14 избирательных участков с охватом 14 144 избирателя. В избирательные бюллетени включены 25 кандидатов по 10 округам.

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями, 25 июля 2021 года по состоянию на 07.00 часов местного времени в шести селах, четырех сельских округах началось голосование на 14 избирательных участках.

Отметим, что информацию о предварительных итогах явки избирателей планируют предоставить в 21.00.

В Казахстане, по данным территориальных избирательных комиссий, в голосовании будут участвовать 1 209 817 избирателей, что составляет 13% от избирателей 14 областей.



Подписывайтесь на наш канал:

#Мангистауская область   #Выборы акимов  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Выборы акимов: Жители ВКО активно отдают свои голоса
Жители Костанайской области проявляют активность в выборах сельских акимов
Жетысусцы выбирают своего акима: сколько человек уже проголосовало
Жители Кызылординской области активно голосуют на выборах акимов
Популярное
1 Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась – Жандарбек Бекшин
2 Сильная жара ожидается в Алматы
3 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана
4 Карантинные меры усиливают в ВКО
5 Новое постановление санврача ВКО: каким объектам разрешено работать
Читайте также
Жители Кызылординской области активно голосуют на выборах акимов
86-летний житель Арыси первым проголосовал на выборах сельских акимов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив