Выборы сельских акимов: 14 избирательных участков работают в Мангыстауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В шести селах и четырех сельских округах Мангыстауской области проходят выборы акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выборы сельских акимов проходят в Бейнеуском районе: в селах Сарга, Есет, Толеп и Самском сельском округе; в Каракиянском районе Куландинского сельского округа; в Мангыстауском районе в селах Жармыш, Кызан и сельских округах Онды и Тущыкудук; в Тупкараганском районе в селе Акшукур.

Всего в выборах принимают участие 10 избирательных округов, работают 14 избирательных участков с охватом 14 144 избирателя. В избирательные бюллетени включены 25 кандидатов по 10 округам.

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями, 25 июля 2021 года по состоянию на 07.00 часов местного времени в шести селах, четырех сельских округах началось голосование на 14 избирательных участках.

Отметим, что информацию о предварительных итогах явки избирателей планируют предоставить в 21.00.

В Казахстане, по данным территориальных избирательных комиссий, в голосовании будут участвовать 1 209 817 избирателей, что составляет 13% от избирателей 14 областей.



