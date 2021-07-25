«Выборы проходят в штатном режиме» - глава штаба наблюдателей Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О том, как проходят выборы сельских акимов в Акмолинской области, рассказал на брифинге руководитель штаба наблюдателей региона, председатель областного филиала РОО «Центр непартийного наблюдения» Ерлан Закирьянов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в Акмолинской области насчитывается 218 избирательных участков в 95 сельских округах и поселках.

«На каждом участке у нас по два стационарных наблюдателя, которые взаимозаменяют друг друга. По сведениям, полученным к 11 часам, проголосовало 20385 человек. Это 20,12%. Общее число избирателей 100111 человек», - поделился Е. Закирьянов.

Как добавил выступающий, выборы проходят в штатном режиме. Никаких замечаний или нарушений законодательства РК не зафиксировано.

«Каждый час мы получаем информацию от своих районных капитанов, а те – от стационарных наблюдателей. Наши наблюдатели участвовали с момента открытия участков, составляли акты об их открытии. В целом, выборы проходят положительно. Среди голосующих есть и те, для кого это станет первым выбором в их жизни. Это молодежь, только получившая удостоверения личности», - добавил спикер.