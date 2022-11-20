Выборы проходят на 745 участках в Костанайской области
Выборы проходят на 745 участках в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области с 7:00 часов начали свою работу все избирательные участки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Александр Малашко, функционируют сегодня по области 745 избирательных участков.
В школе №10 в Костанае с раннего утра приходят отдать свой голос неравнодушные граждане. Среди них - немало и молодежи.
«В этом году я впервые участвую в выборах. И сразу - выборы Президента. Я рада, что у меня есть возможность воспользоваться своим правом и проголосовать за будущего Президента страны»,- сказала 18-летняя Алина Таранчук.
На всех участках работают наблюдатели, которые обеспечивают законность проведения выборов.
Ранее сообщалось, во всех регионах страны началась процедура голосования.