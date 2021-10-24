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Выборы признаны состоявшимися – ЦИК Узбекистана

Автор:  
Мадибек Джанибеков
24 Октября 2021, 16:27
Выборы признаны состоявшимися – ЦИК Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане по состоянию на 11:00 часов в голосовании на выборах президента приняли участие более 33% избирателей, в связи с чем выборы признаны состоявшимися. Об этом на брифинге в Ташкенте заявил заместитель председателя ЦИК Республики Узбекистан Бахром Кучкаров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ЦИК на 11:00 часов (по времени Ташкента, прим.ред.) на выборах президента Узбекистана проголосовало 6 669 552 человека, или 33,6% от общего числа в 19 859 127 зарегистрированных избирателей.

Согласно избирательному кодексу, выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие минимум 33% избирателей.

«Таким образом, текущие выборы признаны состоявшимися, с чем мы поздравляем всех участников избирательного процесса», - сказал Б. Кучкаров.

Напомним, сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. В выборах участвуют пять кандидатов, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50% голосов.

Фото: saylov.uz
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