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Выборы президента во Франции: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур

Автор:  
Арнур Рахимбеков
11 Апреля 2022, 03:00
Выборы президента во Франции: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур

БРЮССЕЛЬ-ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Действующий президент Франции Эммануэль Макрон занимает первое место, опередив кандидата от ультраправых сил Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Данные социологического опроса агентства «Ipsos», опубликованные сразу после закрытия избирательных участков во Франции в 20 часов времени Парижа, дают Э. Макрону 28,1 процента голосов, а М. Ле Пен - 23,3 процента.

Вероятно, что оба кандидата теперь встретятся через две недели во втором туре, 24 апреля. Окончательные официальные результаты ожидаются позже вечером.

Нынешние президентские выборы являются двенадцатыми в Пятой Французской Республике. Президента Франции избирают всеобщим прямым голосованием на 5 лет.
Всего в избирательном списке было представлено 12 кандидатов.

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