Выборы президента в Таджикистане: по предварительным результатам, Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов

ДУШАНБЕ. ХОВАР - ТАДЖИКИСТАН - Бахтиёр Худоёрзода, председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана, объявил сегодня предварительные результаты президентских выборов, которые состоялись 11 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

В пресс-конференции приняли участие международные и местные наблюдатели, а также журналисты.

По словам Бахтиёра Худоёрзода, кандидат на пост Президента Республики Таджикистан от Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, Союза молодежи Таджикистана и Народной Демократической партии Таджикистана Эмомали Рахмон был избран Президентом Республики Таджикистан, набрав 90,92% голосов.

По данным ЦКВР, в Таджикистане было создано 68 избирательных округов и 3375 избирательных участков, а за рубежом — 39 избирательных участков. Число избирателей составило 4 943 289 человек, а количество проголосовавших впервые — 105 399 человек.

«По предварительным результатам подсчёта голосов, в выборах Президента Республики Таджикистан 11 октября 2020 года приняли участие 4 миллиона 221 тысяча 076 избирателей, или 85,39%», — добавил председатель ЦКВР Бахтиёр Худоёрзода.

По данным ЦКВР, за кандидата от Аграрной партии Таджикистана Рустама Латифзода проголосовало 127 тысяч 746 избирателей, или 3,03%, в пользу кандидата от Партии экономических реформ Таджикистана Рустама Рахматзода — 90 тысяч 587 избирателей, или 2,15%, в поддержку кандидата от Компартии Таджикистана Мироджа Абдуллоева — 49 тысяч 212 избирателей, или 1,17%, в поддержку кандидата от Социалистической партии Таджикистана Абдухалима Гаффорова — 62 тысячи 835 избирателей, или 1,49%, за кандидата от Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, Союза молодежи Таджикистана и Народной Демократической партии Таджикистана Эмомали Рахмона проголосовало 3 миллиона 837 тысяч 927 избирателей, или 90,92%.

ФОТО НИАТ «Ховар»