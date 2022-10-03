Выборы президента в Бразилии: Лула против Болсонару

БРАЗИЛИА. КАЗИНФОРМ - Всеобщие выборы в Бразилии проходят на фоне поляризации избирателей, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на euronews.com.

Итоги всеобщих выборов определят президента страны, а также губернаторов штатов и Федерального округа, полностью обновят состав Палаты депутатов и на одну треть — Федерального сената, избираются также новые депутаты региональных законодательных собраний.

Выборы призваны решить, вернуть ли к власти левого политика в четвёртой по величине демократии в мире - или сохранить крайне правого действующего главу государства ещё на 4 года. В этой гонке нынешнему президенту Жаиру Болсонару противостоит его политический антипод, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва.

В выборах приняли участие ещё 9 кандидатов, но их шансы бледны по сравнению с поддержкой Болсонару и да Силвы.

По результатам последних соцопросов Лула да Силва, выступающий при поддержке левоцентристской Партии трудящихся, может набрать необходимые 50% голосов уже в первом туре.

Действующий президент Жаир Болсонару, который на выборах представляет правую Либеральную партию, надеется сократить разрыв за счет голосов неопределившихся избирателей.

Предвыборная кампания сопровождалась скандалами, нападениями на сторонников кандидатов и массовыми акциями протеста.

Голосование в Бразилии обязательно для более чем 156 млн граждан страны, имеющих право голоса. Действующий президент Жаир Болсонару баллотируется на второй срок после четырех лет пребывания у власти.

Второй тур голосования состоится 30 октября, если никому из претендентов не удастся победить на первом этапе.





Фото - иллюстрация i.em.com.br