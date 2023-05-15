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Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Мая 2023, 17:19
Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов Фото: Агентство Анадолу

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - По последним данным, на выборах президента в Турции обработано 99,38 % голосов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT.

Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,42% голосов, кандидат от Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу – 44,95. Третий кандидат в президенты - представитель политического альянса «Ата» Синан Оган - получает 5,20% голосов избирателей.

Явка на выборах составила 87,21%.

Как сообщалось, в Турции в воскресенье, 14 мая, состоялось голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва.


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