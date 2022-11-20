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Выборы Президента РК: стартовало голосование в США и Канаде

20 Ноября 2022, 18:30
Выборы Президента РК: стартовало голосование в США и Канаде
20 Ноября 2022, 18:30

Выборы Президента РК: стартовало голосование в США и Канаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член ЦИК Шавкат Утемисов сообщил о старте голосования по выборам Президента РК в США и Канаде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По голосованию за рубежом: начато голосование в Вашингтоне, Нью-Йорке, Оттаве. Еще один участок в Сан-Франциско откроется позже, с учетом часового пояса», - сказал Шавкат Утемисов на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

Напомним, в Казахстане с 07.00 часов утра стартовала процедура голосования на выборах Президента страны. В голосовании участвуют все 10 033 участка по стране. Голосование доступно во всех 68 зарубежных участках. Участки в США и Канаде начали работу позже из-за разницы во времени.


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