Выборы Президента РК прошли по лучшим мировым стандартам – круглый стол в Москве

21 Ноября 2022, 21:28

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Выборы Президента РК прошли на высоком уровне и соответствовали духу и основным требованиям международного и национального законодательства. Такое мнение сегодня в ходе круглого стола в Москве высказали российские эксперты, оценивая результаты состоявшегося важного политического события, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая дискуссию, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев проинформировал присутствующих об итогах прошедших накануне выборов Президента РК, а также обратил внимание на ключевые задачи развития республики.

«В предвыборной программе Касым-Жомарт Кемелевич Токаев определил более 170 задач по масштабному развитию страны с персональным акцентом на каждого гражданина. Приоритет – это решение социальных вопросов и повышение уровня жизни населения, - отметил глава диппредставительства. – Мы перейдем к новой государственной политике, которая будет базироваться на трех взаимосвязанных принципах: справедливое государство, справедливая экономика, справедливое общество».

В своей оценке российский политолог, экс-ректор Дипломатической академии МИД РФ Евгений Бажанов отметил высокий уровень подготовки и проведения президентских выборов в Казахстане.

«Выборы прошли блестяще, по лучшим мировым стандартам, - сказал политолог. – Хочу поздравить казахстанский народ с результатами выборов. Касым-Жомарт Кемелевич, безусловно, выдающийся государственный деятель, человек с колоссальным жизненным опытом, с огромным опытом государственного управления, причем очень успешным на всех направлениях: в дипломатии, экономике, законодательной, юридической сфере».

«Уверен, что инициированные руководством Казахстана реформы будут успешно реализованы, несмотря на имеющиеся вызовы и трудности», - заключил Е. Бажанов.

Политолог добавил, что Казахстан имеет весь необходимый потенциал для успешного рывка вперед, наподобие Китая и стран ЮВА. Республика обладает «динамичной экономикой, великолепной наукой и образованием», а благодаря выстроенной грамотной дипломатии, страна стала авторитетным игроком на мировой арене.

В свою очередь, российский писатель, автор книги «Неизвестный Казахстан» Юрий Сигов поделился тем, что воспринимает результаты выборов как плебисцит не только в отношении руководства страны и его программ, но и трех базовых вещей: стабильности, предсказуемости и порядка. По всем этим принципам, народ полностью выразил доверие действующему Президенту.

Писатель также отметил, что Казахстан прагматично выстраивает принципы взаимодействия с другими странами, в особенности, влиятельными региональными акторами. Поэтому опыт ведения многовекторной внешней политики, присущей республике, показывает свою эффективность и востребованность и в будущем.

«Этот момент очень принципиален, когда мы рассматриваем многовекторную политику. Думаю, что это самое сложное, что необходимо будет делать далее – продолжать вот эту многовекторную политику», - отметил И. Сигов.

Следом выступивший директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ Высшей школы экономики Марсель Салихов обратил внимание на открывающиеся для Казахстана возможности в связи с происходящими геополитическими процессами в мире и регионе.

Эксперт отметил схожесть экономик России и Казахстана и их характерные слабые черты. Подчеркнуто, что Казахстан уже начал реализовывать новые инициативы по перераспределению нефтегазовых доходов для увеличения доходов граждан. Но при этом сейчас необходимо закладывать основу для повышения экономического роста.

«Мне кажется, в текущей ситуации, в том, что происходит в России это как раз хороший шанс, чтобы воспользоваться прагматично исходя из своих экономических интересов, - сказал он. – И при этом Казахстан выступает отличной площадкой для того чтобы обеспечивать российский рынок».

«Реформы в экономике необходимо проводить и, видимо, это будет в основном фокусе Президента», - спрогнозировал М. Салихов.

Подводя итоги дискуссии, эксперты сошлись во мнении, что состоявшиеся президентские выборы создают прочный фундамент для дальнейшей реализации обозначенных Главой государства стратегических задач по становлению «Нового Казахстана». Победа действующего Президента свидетельствует о том, что предложенная руководством формула дальнейших политических реформ и социально-экономических преобразований поддерживается практически народом страны. Это значит, что страна сохраняет высокую степень внутреннего единства и готова к достижению поставленных амбициозных задач.