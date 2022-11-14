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Выборы Президента РК: казахстанцы смогут проголосовать в 53 странах мира

14 Ноября 2022, 16:40
Выборы Президента РК: казахстанцы смогут проголосовать в 53 странах мира
14 Ноября 2022, 16:40

Выборы Президента РК: казахстанцы смогут проголосовать в 53 странах мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел РК продолжает работу по обеспечению деятельности избирательных участков при загранучреждениях Казахстана на внеочередных выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ожидается, что более 12 тысяч казахстанцев смогут проголосовать на 68 избирательных участках в 53 странах мира», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров во время пресс-конференции.

Он пояснил, что голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день выборов, в воскресенье, 20 ноября с 07:00 до 20:00 по местному времени.

«Для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом просим граждан Казахстана заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей», - добавил Айбек Смадияров.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.


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