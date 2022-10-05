Выборы Президента РК: кандидат Жигули Дайрабаев подал документы в ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат от «Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев подал документы в Центральную избирательную комиссию РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

5 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию РК были представлены следующие документы Дайрабаева Жигули Молдакалыковича о его выдвижении кандидатом в Президенты РК Республиканским общественным объединением «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»:

1. Выписка из протокола заседания высшего органа Республиканского общественного объединения «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвижении в Президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Дайрабаева Ж.М. о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

4. Копия документа, удостоверяющего личность;

5. Копии дипломов о высшем образовании.