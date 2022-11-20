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Выборы Президента Казахстана начались на 642 участках в Карагандинской области

20 Ноября 2022, 07:57
Выборы Президента Казахстана начались на 642 участках в Карагандинской области
20 Ноября 2022, 07:57

Выборы Президента Казахстана начались на 642 участках в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в семь часов утра открылись участки по проведению внеочередных выборов Президента Республики Казахстан. В регионе 642 участка. По информации областной избирательной комиссии, зарегистрировано около 770 тысяч избирателей. Из них впервые голосующих – 6890 и 1841 – кому за 90 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первые избиратели уже пришли на участки, проявив гражданскую сознательность и сделав свой выбор.

На участке № 17 г. Караганды, расположенном во Дворце культуры горняков, зарегистрировано 2210 избирателей. Первой здесь проголосовала 26-летняя Адэлина Омертай.

«Я думаю, сегодня каждый казахстанец должен реализовать свое избирательное право. Не бросать всё на произвол судьбы. Если есть такая возможность, надо самим определять наше будущее», – сказала карагандинка.

Процесс голосования отслеживают независимые наблюдатели от некоммерческих организаций и общественных объединений.

Напомним, Указом внеочередные выборы Президента были назначены на 20 ноября 2022 года. ЦИК зарегистрировала шесть кандидатов в Президенты. Главу государства изберут на один семилетний срок.


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