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Выборы позволят усилить доверие к власти на селе – Умар Шоназаров

25 Июля 2021 14:20
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Выборы позволят усилить доверие к власти на селе – Умар Шоназаров

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Прямые выборы сельских акимов позволят усилить доверие населения к власти. Так считает председатель ОО «Таджикский национально-культурный центр «Санги-Кабуд», директор акмолинского филиала ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана, депутат акмолинского областного маслихата Умар Шоназаров. Своим мнением он поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

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«Главой государства были внесены поправки в Конституционный Закон «О выборах в РК», которые предполагают прямые выборы акимов сельских округов. Раньше, мы знаем, они избирались маслихатами районов, но в нынешних выборах избирать напрямую будут сами жители. Каждый кандидат должен быть заинтересован в получении поддержки населения, должно быть доверие электората. Во-вторых, он должен быть не просто кандидатом, не имеющим опыта работы. У него должен быть за спиной очень большой багаж знаний, ведь ему придется отвечать за многие сферы жизни, в том числе рационально распределять бюджет и решать проблемы сельских округов. К примеру, у нас есть фермерские хозяйства, и аким должен активно решать проблемы сельхозформирований, рационального использования земель, которые находятся в его сельском округе», - считает У. Шоназаров.

Как отметил спикер, инициатива Главы государства направлена на последовательную реализацию комплекса ключевых политических реформ, касающихся децентрализации государственного управления через введение повсеместной практики института местного самоуправления.

«Это самый мощный политический и демократический ход нашего государства. Страна в очередной раз демонстрирует свои демократические шаги. Думаю, на наш пример будут ориентироваться другие центральноазиатские государства, учитывая, что мы самое первое государство в Центральной Азии, где проходят такие выборы. Считаю, что проходящие прямые выборы акимов – это реализация концепции «слышащего государства». Здесь можно говорить о развитии политической конкуренции. Такие выборы могут повысить активность граждан в реализации своих конституционных прав, а также оперативность реагирования сельских акимов на проблемы населения. А это, в свою очередь, позволит усилить на селе доверие населения к власти», - резюмировал спикер.



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#Акмолинская область   #Выборы акимов  
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Автор:

Оксана Матасова

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