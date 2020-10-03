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Выборы помогут избрать ответственных людей - Амандык Баталов

Автор:  
Хасан Еспанов
3 Октября 2020, 21:21
Выборы помогут избрать ответственных людей - Амандык Баталов

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Алматинской области Амандык Баталов проголосовал онлайн посредством информационной системы «Праймериз», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Проголосовав, Амандык Баталов отметил, что членам партии необходимо принять активное участие в голосовании.
«Лидер нации – Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил конкретные задачи по активизации работы партии, направленной в первую очередь на повышение уровня жизни населения. Уверен, что нынешние выборы, проходящие в новом формате, помогут нам вместе выбрать ответственных, продвинутых и энергичных людей с широкой общественной поддержкой и активной гражданской позицией, которые, выполняя поручения Елбасы и Президента страны, принесут пользу и будут эффективно работать на благо государства и его граждан. Поэтому каждому члену партии необходимо принять активное участие в голосовании», - сказал аким области А.Баталов.
Стоит отметить, что от Алматинской области в выборах приняли участие 1047 граждан.


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