Выборы нового сенатора в связи со смертью Гульмиры Каримовой объяснили в ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров выразил глубокие соболезнования родным и близким покойной сенатора Гульмиры Каримовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После того, как были сложены полномочия депутата Сената в связи со смертью, в течение двух месяцев Центральная избирательная комиссия должна будет провести выборы вместо выбывшего депутата от региона. В связи с тем, что выборщиков нет, маслихаты распущены, само назначение выборов будет возможно только после того, как изберутся составы маслихатов, то есть после 19 марта, что не противоречит норме закона о необходимости назначить выборы в течение двух месяцев», - пояснил он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что на 46-м году жизни скоропостижно скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова. Предварительный диагноз «Анафилактический шок». Депутаты и Аппарат Сената Парламента Республики Казахстан выразили глубочайшие соболезнования родным и близким Гульмиры Раинбековны.