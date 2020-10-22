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Выборы не будут проходить в онлайн-режиме - ЦИК РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
22 Октября 2020, 16:01
Выборы не будут проходить в онлайн-режиме - ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выборы депутатов не будут проходить в онлайн-режиме. Об этом сообщил председатель ЦИК РК Берик Имашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборный процесс регулируется Законом «О выборах», и никаких предусмотренных вопросов онлайн-голосования нет в нашем законе. Будем эти выборы проводить по привычной системе, по бумажным бюллетеням, то есть для наших избирателей в этом плане никаких новшеств не будет», - сказал Берик Имашев, отвечая на вопрос журналистов в ходе онлайн-пресс-конференции в ЦИК РК.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса начнется 10 ноября.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев дал разъяснения по поводу предстоящих выборов депутатов.


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